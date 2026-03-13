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Tópicos: Mundo | EE.UU.

EE.UU. afirma que el nuevo líder supremo iraní está "herido" y "desfigurado"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, se refirió al estado de Mojtaba Jameneí luego que el jueves emitiera un comunicado "bastante débil, sin voz ni video".

"Irán tiene cámaras y grabadoras. ¿Por qué publica uno escrito?", especuló, y afirmó que el ayatolá resultó gravemente afectado luego de los ataques que mataron a su padre, Alí.

EE.UU. afirma que el nuevo líder supremo iraní está
 EFE

El comunicado de Mojtaba Jameneí al que se refiere Hegseth fue pronunciado por una presentadora en la televisión estatal iraní, donde el ayatolá mantuvo un tono amenazante: llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz y a "vengar la sangre de los mártires".

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El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó este viernes que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, está "herido" y muy posiblemente "desfigurado" tras los ataques que mataron a su padre en el inicio de la guerra lanzada por Washington e Israel contra Irán.

"Sabemos que el nuevo supuesto -y no tan supremo- líder está herido y probablemente desfigurado. Ayer (jueves) publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni había video", dijo el jefe del Pentágono en una rueda de prensa.

Hegseth aseguró que el nuevo líder supremo "carece de legitimidad" y que habla de unidad después de "asesinar a decenas de miles de manifestantes", en referencia a las protestas que comenzaron a finales del año pasado hasta antes del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero.

"Irán tiene cámaras y grabadoras. ¿Por qué emite un comunicado escrito? Creo que sabemos por qué", aseguró el jefe del Pentágono, quien dijo que Jameneí tiene "miedo" y que gran parte de su familia, incluido su padre y anterior líder supremo ha muerto en los ataques.

El amenazante tono de Mojtaba Jameneí 

En su primer mensaje este jueves como nuevo líder supremo de la República Islámica, Jameneí mostró un tono desafiante, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, amenazó a las bases de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la "sangre de los mártires será vengada".

"El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado", subrayó la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal mientras se emitía una imagen de la bandera de Irán y una fotografía del nuevo líder.

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