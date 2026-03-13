Johnny Herrera reveló escandaloso episodio que marcó la salida de Gustavo Álvarez de la U

En medio del tenso ambiente que se vive tras la salida de Francisco Meneghini los hinchas comenzaron a plantear alternativas para la banca, y entre ellas, tomó fuerza el regreso de Gustavo Álvarez.

Sin embargo, Johnny Herrera aseguró que esta opción es totalmente inviable por la polémica forma en la que el otrora adiestrador laico se fue del CDA.

En su rol de panelista en el programa "Todos somos técnicos" de TNT Sports, el exportero y referente estudiantil decidió alzar la voz para frenar las ilusiones de la parcialidad azul, destapando un desconocido y grave conflicto.

"La gente no entiende que la salida de Gustavo Álvarez no fue un 'se va y se va no más'", comenzó señalando el exguardameta en el espacio televisivo.

En esa misma línea, Herrera profundizó en la trastienda del quiebre entre el DT y la institución, revelando un alto nivel de tensión. "La gente no sabe que hubo peleas de por medio, que hubo casi un conato de por medio, y audios con agresiones verbales descabelladísimas", complementó.

De momento la U se enfoca en Coquimbo Unido, duelo que se jugará este sábado desde las 18:00 horas y donde el elenco azul estará bajo el mando del técnico interino John Valladares.