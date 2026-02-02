Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez lamentó dura derrota en su visita a Mallorca

Sevilla, que tuvo al lateral chileno Gabriel Suazo como titular y capitán junto con Alexis Sánchez ingresando en el complemento, lamentó una dura derrota por 4-1 en su visita a Mallorca por la fecha 22 de la Liga de España, quedando muy cerca del descenso.

Si bien los dirigidos por Matías Almeyda entraron mucho mejor al Estadio de Son Moix, el anfitrión se hizo sentir gracias a un penal convertido por el kosovar Vedat Muriqi (26') que no logró ser emparejado hasta justo antes del entretiempo por el debutante francés Neal Maupay (45+1').

Posteriormente, los pupilos de Jagoba Arrasate salieron mucho mejor y Samú Costa (53') duplicó las diferencias. Ni si quiera el ingreso de Alexis Sánchez (55') permitió emparejar las cosas para el forastero, que sufrió con los postreros tantos de Sergi Darder (74') y de Pablo Torre (90+8').

Con este aplastante resultado, el equipo de los chilenos quedó pendiendo de un hilo con 24 puntos en el decimoquinto lugar, distanciándose a dos unidades de la zona de descenso antes de recibir a Girona el próximo 7 de febrero.