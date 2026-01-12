Sevilla y Alexis Sánchez lamentaron una nueva derrota tras caer ante Celta de Vigo
El cuadro entrenado por el argentino Matías Almeyda acumuló su tercer partido consecutivo perdido.
Ni el ingreso del delantero nacional Alexis Sánchez en el segundo tiempo pudo evitar una nueva derrota para Sevilla, ya que Celta de Vigo fue una visita ingrata y se llevó la victoria por 0-1 del "Ramón Sánchez Pizjuán" en la fecha 19 de La Liga.
En lo que respecta al encuentro, si bien el equipo del técnico argentino Matías Almeyda comenzó controlando las acciones y posesión, fue el cuadro forastero quien tuvo las mejores ocasiones ante el portero Odysseas Vlachodimos.
Ya en el complemento, el tocopillano vio minutos al ingresar por Isaac Romero (58'), pero su aporte fue mínimo en un esquema que tenía a Sevilla defendiendo. Sobre el final, un penal convertido por Marcos Alonso (88') sentenció todo.
Con este resultado, el cuadro de Alexis Sánchez y un ausente Gabriel Suazo por lesión llegó a su tercera derrota consecutiva en el formato liguero y la cuarta en todas las competiciones, quedando decimocuarto con 20 puntos que lo separan a 3 de la zona de descenso.
Ahora, el desafío para los "Nervionenses" será remediar su pésima racha visitando a Elche el próximo 19 de enero a las 17:00 horas (20:00 GMT).