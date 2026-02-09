Villarreal batió a Espanyol y se alejó del Betis de Pellegrini

Villarreal batió 4-1 a Espanyol en el Estadio de la Cerámica por la fecha 23 de La Liga y se alejó de Real Betis de Pellegrini, ya que marcha en el cuarto puesto de la tabla con 45 puntos.

Los goles del encuentro fueron anotados por George Mikautadze (35'), José Salinas en contra (41'), Nicolas Pepé (50') y Alberto Moleiro (55') para el "Submarino Amarillo", mientras que Leandro Cabrera (88') descontó para los visitantes.

El siguiente partido de Villarreal será de visita frente a Getafe CF el sábado 14 de febrero a las 12:15 horas (15:15 GMT), por su parte Espanyol se medirá como local ante Celta de Vigo el mismo día a las 10:00 horas (13:00 GMT).