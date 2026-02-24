Achraf Hakimi irá a juicio por violación tras decisión de la justicia francesa

El futbolista de París Saint-Germain Achraf Hakimi irá a juicio por una acusación de violación, según confirmaron fuentes judiciales en Francia este martes. El proceso contra el capitán de la selección de Marruecos se derivó de una denuncia presentada por una joven por hechos que presuntamente tuvieron lugar en el domicilio del jugador en 2023.

La fiscalía de Nanterre abrió la investigación formal en marzo de aquel año, tras recibir el testimonio de la presunta víctima por tocamientos no consentidos y agresión sexual. El abogado del futbolista, integrante fundamental de PSG, ratificó la notificación judicial a la agencia AFP, marcando el fin de la etapa de instrucción del caso.

Tras conocerse la resolución de los tribunales en París, Achraf Hakimi utilizó su cuenta oficial en la red social X para manifestar su rechazo a los cargos. El deportista africano calificó la situación como un escenario injusto y afirmó que mantuvo la tranquilidad desde el inicio de las indagatorias policiales.

"Hoy, una acusación de violación es suficiente para justificar un juicio, a pesar de que la impugno y que todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras. Espero con calma este juicio que permitirá que la verdad se revele públicamente", escribió el vicecapitán de Paris Saint-Germain.

El futbolista siempre negó las acusaciones y continuó con su actividad profesional de manera regular tanto en la liga francesa como con el representativo de Marruecos. El caso quedó ahora a la espera de la fijación de la fecha para las audiencias, donde la justicia de Francia determinará la responsabilidad del lateral derecho.