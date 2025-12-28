Arrestaron a 40 barristas de PSG por fuegos artificiales cerca de la Torre Eiffel

La Policía francesa detuvo a 40 barristas de París Saint-Germain por haber lanzado fuegos artificiales y bombas de humo en la explanada de Trocadero de París, cerca de la Torre Eiffel, según lo informado este domingo por los medios galos.

Los hechos sucedieron cerca de las 21:00 horas del sábado recién pasado, cuando los fanáticos activaron la pirotecnia para celebrar los seis títulos obtenidos por PSG este año, incluyendo su primera Champions League.

En su cuenta de 'X', el grupo de ultras de PSG "Virage Auteuil 1991" reivindicó la acción con un corto vídeo y la frase "el mundo es rojo y azul, París Saint-Germain".

No es la primera vez que se lanzan fuegos artificiales de manera ilegal en las proximidades de la Torre Eiffel, el 12 de diciembre y el 7 de noviembre de este año hubo hechos similares relacionados con éxitos de los clubes de fútbol de Napoli y Wydad de Casablanca.