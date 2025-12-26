Balón de Oro y Champions: Dembélé arrasó en los premios de L'Équipe y superó a Léon Marchand

El diario L'Équipe designó a Ousmane Dembélé como el "campeón de campeones" de 2025. El delantero de París Saint-Germain acabó con el reinado de dos años consecutivos del nadador Léon Marchand, quien ocupó el segundo lugar en la votación realizada por la redacción del periódico francés.

Dembélé cerró una temporada histórica. El atacante fue clave en la conquista de la primera Liga de Campeones de PSG y alzó el Balón de Oro, transformándose en el primer futbolista en ganar este premio desde Kylian Mbappé en 2022. Bajo las órdenes de Luis Enrique, el exjugador de Barcelona anotó 35 goles actuando como centrodelantero, posición que le permitió brillar y liderar a su equipo a cinco títulos en la campaña.

Con este reconocimiento, Dembélé se unió a un selecto grupo de leyendas del balompié galo que obtuvieron el galardón desde su creación en 1946: Raymond Kopa, Michel Platini, Alain Giresse y Zinedine Zidane.

Ferrand-Prévôt reina en el ciclismo

En la categoría femenina, Pauline Ferrand-Prévôt fue la elegida. A sus 33 años, la ciclista consiguió su cuarta designación tras una sorprendente victoria en el Tour de Francia y en la clásica París-Roubaix. Su retorno al ciclismo de carretera, tras años dedicados al cross y VTT, consolidó uno de los palmarés más impresionantes del deporte mundial.

La lista de honor la completaron los atletas paralímpicos. El paraciclista Alexandre Léauté ganó su tercer premio consecutivo, mientras que en la rama femenina la distinción fue para Aurelie Aubert, destacada deportista de bochas adaptadas.