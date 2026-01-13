¿Vía libre a Colo Colo? Le Havre finalizó el préstamo de Damián Pizarro

El sueño europeo de Damián Pizarro vive su momento más complejo. El club Le Havre, de la Primera División de Francia, confirmó este martes la interrupción anticipada del préstamo del delantero chileno, quien deberá regresar a Udinese de Italia tras un semestre para el olvido en el balompié galo.

La travesía del ariete en el Viejo Continente no despegó. Tras su millonaria venta desde Colo Colo a Udinese, no convenció en la pretemporada del cuadro de Friuli, por lo que fue enviado a préstamo a Le Havre con la esperanza de sumar rodaje. Sin embargo, la realidad fue lapidaria: Pizarro apenas disputó 26 minutos oficiales con la camiseta "Ciel et Marine".

Su paso por Francia estuvo marcado por la falta de oportunidades y críticas públicas sobre su forma. El propio entrenador del equipo, Didier Digard, cuestionó hace unos meses la adaptación del chileno, señalando que no estaba al nivel físico y rítmico que exige la Ligue 1, lo que finalmente detonó su salida anticipada del club.

Con este escenario adverso, y considerando que en Udinese tampoco le aseguran un lugar , los rumores sobre un posible retorno a Chile aumentaron y en el club "albo" lo reconocieron como una opción, pero el entrenador, Fernando Ortiz, no lo tiene entre sus alternativa favoritas.