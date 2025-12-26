Luto en el fútbol francés: Falleció a los 72 años el histórico entrenador Jean-Louis Gasset

El fútbol europeo está de duelo. Jean-Louis Gasset, reconocido entrenador francés que dirigió a equipos como Marsella y la selección de Costa de Marfil, falleció este viernes a los 72 años. La noticia fue comunicada por Montpellier, institución que marcó su carrera tanto como jugador como director técnico.
Considerado una de las figuras más entrañables del balompié galo, Gasset construyó una trayectoria ligada al éxito como asistente de Laurent Blanc. Junto al campeón del mundo, trabajó en Girondins de Burdeos, la selección de Francia y PSG, conquistando múltiples títulos de liga, incluyendo tres campeonatos consecutivos con el cuadro parisino entre 2014 y 2016.
"El marcó por su profesionalismo. Ha sido además un formidable símbolo de la cantera de Montpellier, algo que exportó a grandes clubes", destacó el equipo del sur de Francia en su despedida. Gasset también tuvo un paso por España como ayudante de Luis Fernández en Espanyol durante la temporada 2003-2004.
Conocido por su inseparable gorra y su capacidad para rescatar equipos en crisis, el estratega tuvo sus últimas experiencias en los banquillos de Marsella —a quien llevó a semifinales de Europa League en 2024— y recientemente en Montpellier. Como futbolista, fue un símbolo de este último club, donde disputó 263 partidos en una década.