[VIDEO] Dembélé anotó un golazo para liderar la victoria de PSG contra Lille

El futbolista francés Ousmane Dembélé anotó esta jornada un doblete en la goleada de Paris Saint-Germain por 3-0 contra Lille, partido válido por la fecha 18 de la Ligue 1.

El actual Balón de Oro marcó en los minutos 13' y 64', siendo el segundo un golazo que marcó la jornada para la liga francesa.

Con este triunfo PSG quedó como líder del campeonato con 42 puntos, a la espera de lo que haga Lens, equipo que actualmente tiene 40 unidades y un partido menos.