[VIDEO] Dembélé anotó un golazo para liderar la victoria de PSG contra Lille
El francés marcó un doblete en la goleada de su equipo.
El futbolista francés Ousmane Dembélé anotó esta jornada un doblete en la goleada de Paris Saint-Germain por 3-0 contra Lille, partido válido por la fecha 18 de la Ligue 1.
El actual Balón de Oro marcó en los minutos 13' y 64', siendo el segundo un golazo que marcó la jornada para la liga francesa.
Con este triunfo PSG quedó como líder del campeonato con 42 puntos, a la espera de lo que haga Lens, equipo que actualmente tiene 40 unidades y un partido menos.