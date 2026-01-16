Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga francesa

[VIDEO] Dembélé anotó un golazo para liderar la victoria de PSG contra Lille

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El francés marcó un doblete en la goleada de su equipo.

[VIDEO] Dembélé anotó un golazo para liderar la victoria de PSG contra Lille
El futbolista francés Ousmane Dembélé anotó esta jornada un doblete en la goleada de Paris Saint-Germain por 3-0 contra Lille, partido válido por la fecha 18 de la Ligue 1.

El actual Balón de Oro marcó en los minutos 13' y 64', siendo el segundo un golazo que marcó la jornada para la liga francesa.

Con este triunfo PSG quedó como líder del campeonato con 42 puntos, a la espera de lo que haga Lens, equipo que actualmente tiene 40 unidades y un partido menos.

