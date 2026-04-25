Derby County se llenó de ilusión gracias a triunfo con Brereton en cancha
El equipo del chileno quedó muy cerca del sexto lugar.
El equipo del chileno quedó muy cerca del sexto lugar.
Ben Brereton Díaz fue titular en el importante triunfo de Derby County, que venció 3-2 a Queens Park Rangers como visita y mantuvo viva su ilusión de meterse en el play-off de ascenso en la Championship.
El partido tuvo un desarrollo cambiante: Harvey Vale abrió la cuenta para QPR en los 13', Oscar Fraulo igualó a los 25' y luego Richard Kone puso otra vez en ventaja al local a los 55'.
Los "Rams" reaccionaron con goles de Sondre Langås, a los 76', y Jaydon Banel, este último a los 88 minutos, para sellar un triunfo clave por 3-2.
En lo personal, Brereton Díaz recibió tarjeta amarilla a los 81' y tuvo un desempeño regular.
Con este resultado, Derby County quedó octavo con 69 puntos, a solo uno del sexto lugar, puesto que entrega el último cupo para disputar el play-off, reservado para los equipos ubicados entre el 3° y el 6° de la tabla.