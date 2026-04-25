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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Derby County se llenó de ilusión gracias a triunfo con Brereton en cancha

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo del chileno quedó muy cerca del sexto lugar.

Derby County se llenó de ilusión gracias a triunfo con Brereton en cancha
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Ben Brereton Díaz fue titular en el importante triunfo de Derby County, que venció 3-2 a Queens Park Rangers como visita y mantuvo viva su ilusión de meterse en el play-off de ascenso en la Championship.

El partido tuvo un desarrollo cambiante: Harvey Vale abrió la cuenta para QPR en los 13', Oscar Fraulo igualó a los 25' y luego Richard Kone puso otra vez en ventaja al local a los 55'.

Los "Rams" reaccionaron con goles de Sondre Langås, a los 76', y Jaydon Banel, este último a los 88 minutos, para sellar un triunfo clave por 3-2.

En lo personal, Brereton Díaz recibió tarjeta amarilla a los 81' y tuvo un desempeño regular.

Con este resultado, Derby County quedó octavo con 69 puntos, a solo uno del sexto lugar, puesto que entrega el último cupo para disputar el play-off, reservado para los equipos ubicados entre el 3° y el 6° de la tabla.

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