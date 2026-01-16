DT de Liverpool valora retorno de Mohamed Salah tras la Copa de Africa

Se respira un ambiente de tregua en Anfield. Arne Slot, director técnico de Liverpool, aseguró que en el club están muy contentos de que Mohamed Salah se reincorpore a la dinámica del equipo luego de su eliminación en la Copa de Africa con la selección de Egipto.

El delantero quedó fuera del certamen el pasado miércoles tras caer en las semifinales contra Senegal. Según la planificación, el atacante se sumará a los trabajos de Liverpool después del partido por el tercer y cuarto puesto que su selección disputará este sábado ante Nigeria.

"Estoy contento de que vuelva. Mo fue muy importante tanto para este club como para mí, así que estoy muy feliz de que vuelva. Incluso si tuviéramos quince delanteros estaría contento de que volviese", declaró Slot este viernes en conferencia de prensa.

Calma tras la tormenta

La vuelta de Mohamed Salah se produce en un contexto de mayor tranquilidad en comparación a hace un mes. Cabe recordar que el jugador se marchó al torneo continental tras realizar unas declaraciones incendiarias, en las que afirmó que no tenía relación con Arne Slot y sugirió que alguien dentro del club quería forzar su salida, todo esto tras sumar su tercera suplencia consecutiva.

En aquel momento, el goleador dejó entrever una posible partida de Liverpool en enero. Sin embargo, esa situación no se concretó. Salah pidió disculpas internamente a sus compañeros y mostró disposición para quedarse en el conjunto "Red", al menos, hasta el próximo verano europeo.

Actualmente, el egipcio tiene contrato vigente con Liverpool hasta mediados de 2027 y se mantiene como el futbolista con el mayor salario de la plantilla. Se espera que esté disponible bajo las órdenes de Slot a partir de la próxima semana.