Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

El cruce del "Dibu" Martínez con hinchas de Arsenal: Se burlaron del arquero por "comerse" un gol

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El arquero fue responsable de un gol clave y luego discutió con fanáticos londinenses.

El cruce del
No fue un buen final de año para el arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez, quien ayer martes fue protagonista de la caída por 4-1 de Aston Villa ante Arsenal por la Premier League.

Y es que la actuación del portero ante el líder del fútbol inglés no fue del todo satisfactoria dado que fue responsable de al menos uno de los goles del cuadro londinense.

En un tiro de esquina, el portero comenzó a forcejear con Gabriel Magalhaes y en su intento por cortar el centro le dio un empujón a su rival, pero este aguantó y lo entorpeció al momento de saltar. La pelota se le escapó entre las manos al trasandino y el brasileño convirtió de cabeza a los 48' para el 1-0 de los capitalinos.

Finalizado el encuentro, el campeón del mundo pasó un mal rato con los hinchas locales. Cuando caminaba hacia el camarín, escuchó algo que no le gustó y respondió. Antes de que la situación pasara a mayores un miembros del staff del equipo de Birmingham se lo llevó tironeándolo.

