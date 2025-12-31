PDI recapturó a sujeto al que Gendarmería liberó por error

La Policía de Investigaciones recapturó a Matías Jesús Fuentes Rojas (35 años), quien había sido liberado por error el 24 de diciembre, cuando esperaba que se determinaran medidas cautelares en su contra.

Originalmente el sujeto fue detenido el 22 de diciembre por portar marihuana y otras drogas, oportunidad en que agredió a personal de la PDI. Fue formalizado el 24 de diciembre por infracción a la ley de drogas y por agresión a funcionarios policiales. Y quedó a la espera de medidas cautelares.

En medio de ese proceso, en la víspera de Navidad cuando por un error administrativo de Gendarmería quedó en libertad.

El 26 de diciembre se decretó que debería cumplir con prisión preventiva, pero entonces se dieron cuenta de que había sido liberado. Desde ese momento se mantuvo prófugo y el 29 de diciembre se dictó orden de captura y la misma PDI lo recapturó en la comuna de Cerrillos durante la madrugada de este miércoles.

El subprefecto Adolfo Domínguez, jefe de la Brigada Contra el Crimen Organizado, expuso que "se pudo indagar en diferentes comunas de Santiago y se logró dar con el paradero del sujeto, que mantiene múltiples antecedentes".

Ahora deberá cumplir con prisión preventiva en el penal de Santiago 1.