Guardiola respondió con ironía sobre su continuidad en el City: Sé que están cansados de mí

El español Pep Guardiola no ocultó su molestia y respondió con ironía a las preguntas de la prensa sobre su continuidad en Manchester City.

Tras el partido con Sunderland, y con miras al duelo con Chelsea, Guardiola fue consultado sobre la salida de Enzo Maresca, quien suena con fuerza como su sucesor el cuadro "ciudadano".

“Lo único que puedo decir es que, bajo mi punto de vista, el Chelsea pierde a un entrenador increíble y a una persona increíble. Pero es una decisión de la jerarquía del Chelsea, así es que no tengo nada más que decir", lanzó primero Guardiola respecto al despido de Maresca.

Y ante la insistencia sobre el tema, ironizó: "¡Dios mío! ¡Aún me queda contrato, lo he dicho mil millones de veces! Ya sé que están cansados de mí, después de 10 años, estoy bastante seguro. Algún día me iré, lo prometo. Pero aún me queda contrato y estoy feliz. Quiero luchar con mi equipo y la directiva me respeta, como se demostró la temporada pasada”, declaró Guardiola.

Manchester City se enfrentará a Chelsea este domingo a las 14:30 horas (17:30 GMT) en una nueva jornada de Premier League.