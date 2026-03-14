Parisi pide "prudencia" por posibles indultos de Kast: "Yo hablaría con la víctima"

Franco Parisi, excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), pidió "prudencia" ante el anuncio del Presidente José Antonio Kast sobre eventuales indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social.

En conversación con T13, el economista recordó los indultos adoptados por el exmandatario Gabriel Boric y sostuvo que "aquí no hay que darse gustitos cuando uno pretende ser presidente y es presidente".

"Ya vimos lo que ocurrió con el Presidente Boric que se dio gustitos con los indultos que son realmente una ofensa a la gran masa ciudadana y la gente buena", cuestionó.

En esa línea, Parisi abordó la medida anunciada por Kast y señaló que es fundamental considerar la opinión de quienes fueron afectados por los hechos: "Lo primero antes de detectar el indulto, yo hablaría con la víctima. Hay que ver si la víctima está de acuerdo o no", indicó.

La otrora carta presidencial del PDG también recordó el caso de la senadora Fabiola Campillai, quien perdió la vista tras ser impactada por una bomba lacrimógena lanzada por Carabineros durante las manifestaciones de 2019, hecho por el que el excapitán Patricio Maturana fue condenado a 12 años de prisión.

"No hay que atender solo por el rango que tiene la señora Campillai de ser senadora, sino que también hay otras situaciones que hay que atender, desde los más humildes a los más importantes", aseveró.

Finalmente, Parisi enfatizó que el Presidente "puede indultar durante sus cuatro años y lo que yo recomiendo es prudencia, porque las sensibilidades son muy delicadas. Nada te obliga, no hay una ventana para los indultos: hay tiempo y espacio para tomar la mejor decisión".