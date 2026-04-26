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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Hincha fue expulsado de un estadio en Inglaterra por comerse un sándwich con tocino

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El recinto tiene una política que prohíbe el consumo de carne.

Hincha fue expulsado de un estadio en Inglaterra por comerse un sándwich con tocino
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Una situación insólita se vivió en la quinta división de Inglaterra después de que un hincha del Morecambe fue expulsado por la seguridad del estadio del Forest Green Rovers mientras disfrutaba de un sándwich de tocino.

Esto ocurrió porque los anfitriones en The New Lawn son conocidos por tener una política de alimento vegano, prohibiendo terminantemente el ingreso o consumo de carne dentro de su recinto.

La visión del club, además del veganismo, también abarca la búsqueda de un desarrollo sustentable en otras áreas, como el material reciclado para la confección de sus uniformes, entre otras medidas.

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