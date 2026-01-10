Histórico batacazo en la FA Cup: El campeón Crystal Palace cayó ante club de Sexta División

Crystal Palace, vigente campeón de la FA Cup, quedó eliminado en la tercera ronda del certamen, tras caer como visitante por 2-1 frente al Macclesfield FC, equipo semiprofesional de la Sexta División de Inglaterra.

Los goles de los locales fueron obra de su capitán Paul Dawson minutos antes de que acabara el primer tiempo e Isaac Buckley-Ricketts a los 60 del complemento. El español, Yéremy Pino descontó para las "águilas" en el último suspiro del partido.

El inesperado triunfo de Macclesfield significó la primera vez desde 1909 que el actual campeón de la competición es eliminado por un equipo de estatus no profesional.

El club dirigido por John Rooney, hermano del histórico goleador inglés Wayne Rooney fue fundado en 1874 y compitió durante décadas en distintas categorías del fútbol inglés hasta que en 2020 fue liquidado debido a graves problemas financieros.

Tras la desaparición de la institución, fueron sus propios hinchas quienes impulsaron la creación de un nuevo club, que inició su camino en 2021 desde la novena división del fútbol de inglés.