Manchester City lamentó un empate ante Nottingham Forest y se enredó en la pelea por el título

Publicado: | Fuente: ESPN
Manchester City lamentó un empate 2-2 ante Nottingham Forest en el Etihad Stadium por la fecha 29 y se enredó en la pelea por el título de la Premier League, ya que Arsenal ganó su partido, aumentando la diferencia en siete puntos. Los goles del encuentro fueron anotados por Antoine Semenyo y Rodri para los "Citizens"; mientras que Mogan Gibbs-White y Elliot Anderson anotaron para los visitantes.

