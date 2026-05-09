Manchester United igualó sin goles ante Sunderland y vio frenada su racha de triunfos

Manchester United vio frenada su seguidilla de tres triunfos bajo la dirección técnica de Michael Carrick después de igualar 0-0 ante Sunderland en el Stadium of Light, durante la fecha 35 de la Premier League.

En un compromiso donde el anfitrión tuvo las ocasiones más claras, volviendo figura al portero Senne Lammens, ambos elencos terminaron firmando un empate que poco les sirvió para aspirar a algo más en lo que resta de temporada.

Manchester United es tercero con 65 puntos y Sunderland duodécimo con 48 unidades. Ahora, los "Red Devils" ponen su foco en recibir a Nottingham Forest y los "Black Cats" harán lo propio visitando a Everton en la penúltima fecha del torneo inglés.