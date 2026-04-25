Marcelino aportó desde el banco en empate de Ipswich ante West Bromwich

El volante chileno Marcelino Núñez ingresó en el segundo tiempo del empate 0-0 que cerró Ipswich Town en su visita a West Bromwich Albion, en una nueva jornada de la Championship inglesa.

El jugador formado en U. Católica sustituyó a Anis Mehmeti en el minuto 66 y no pudo cambiar la historia del compromiso jugado en The Hawthorns.

Con la igualdad, Ipswich quedó en el segundo lugar junto a Millwall, con 80 puntos, ambos distanciados a nueve del líder, Coventry.