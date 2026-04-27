¿No aprende? Jack Grealish protagoniza nuevo escándalo tras ser fotografiado durmiendo en un bar

Jack Grealish vuelve a ser el centro de la polémica en Inglaterra, pero esta vez no por su talento con el balón, sino por un nuevo y bullado episodio de indisciplina. El actual futbolista de Everton (cuyo pase pertenece a Manchester City) fue captado en un estado comprometedor en un exclusivo bar de Manchester.

Según reveló el diario británico The Sun, el mediocampista fue fotografiado profundamente dormido rodeado de botellas y amigos que, según testigos, intentaron despertarlo sin éxito. "Se le pasaron las copas y no había manera de que reaccionara, roncaba sin parar", relató uno de los presentes al medio inglés.

Lo que más indignación causó en el entorno de la Premier League es el delicado momento profesional que atraviesa el jugador, quien se encuentra actualmente en proceso de rehabilitación tras una cirugía en el pie, lesión que lo mantendrá fuera de las canchas por lo que resta de temporada y que ya lo había dejado sin ninguna posibilidad de integrar la lista de la selección de Inglaterra para el próximo Mundial.

Hace solo unas semanas el jugador publicaba videos en sus redes sociales mostrando su "arduo" trabajo de recuperación, lo que choca con las fotografías compartidas el fin de semana.

Tras el episodio, ni Everton ni los representantes del futbolista han emitido una declaración oficial, lo que se suma a que el incidente llega en el peor momento posible, con el mercado de fichajes a la vuelta de la esquina y su contrato bajo evaluación.