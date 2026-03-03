Premier League borró publicación burlesca contra arquero tras reclamo de Tottenham

La Premier League eliminó este martes una pieza audiovisual de sus plataformas oficiales en la que ridiculizaba al portero italiano Guglielmo Vicario. El organismo tomó la determinación luego de que el club Tottenham presentó una queja formal por el trato hacia su futbolista tras la derrota sufrida el pasado fin de semana ante el equipo británico Fulham en Londres.

La cuenta oficial de Premier League en la red social X, que posee más de 44 millones de seguidores, difundió un video de trece segundos con un fallo técnico del guardameta. "Una falta interesante por parte de Vicario", citó el perfil junto a un emoticón de risa, haciendo alusión a un saque del portero que terminó directamente fuera del campo. Tottenham solicitó la remoción inmediata del posteo, petición que resultó aceptada por la organización.

Tras quedar fuera de la FA Cup, el plantel de Londres enfrentará este jueves a Crystal Palace por el torneo local. Posteriormente, dispondrá de cinco jornadas para preparar el duelo de ida por los octavos de final de la Champions League, donde deberá visitar a Atlético de Madrid en España con la misión de revertir los resultados negativos de las últimas semanas.