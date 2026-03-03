Prohíben levantamiento de pesas a Adama Traoré en West Ham United: Conoce el motivo

El director técnico portugués Nuno Espirito Santo confirmó este martes en Londres que el futbolista español Adama Traoré tiene prohibido realizar ejercicios de levantamiento de pesas en West Ham United.

El adiestrador del conjunto británico justificó la medida por la privilegiada genética del atacante, quien deberá enfocarse exclusivamente en labores de prevención física tras arribar a la institución de Inglaterra desde Fulham.

"Su físico y su genética es increíble, pero debería evitar el gimnasio. Ya le dije que no puede ir. Es algo de lo que se tiene que dar cuenta, que ya levanta demasiadas pesas. Hará trabajo de prevención en el recinto, pero no va a levantar peso", manifestó el conductor de los "Hammers".

El técnico contrastó la situación con la del defensor lituano Airidas Golambeckis, quien requiere de horas de musculación para alcanzar el peso ideal en la categoría sub 21.

Adama Traoré, quien fue seleccionado de España y disputó la Eurocopa, registró escasos minutos en la Premier League. El extremo es reconocido en Europa por su potencia física, llegando incluso a utilizar aceite de bebé en sus brazos durante su etapa en Wolverhampton Wanderers para evitar que los defensas rivales pudieran sujetarlo en carrera.

El entrenador de los "Hammers" subrayó que la capacidad del deportista en el uno contra uno es una herramienta valiosa que pretenden explotar en el Estadio Olímpico de Londres. "Adama Traoré es un jugador único. No hay muchos en el mundo con su velocidad y habilidad. Es un talento que aprovecharemos, pero llevará tiempo para que entienda la dinámica colectiva tras su paso por otros clubes de Reino Unido", concluyó el estratega.