Raheem Sterling, exseleccionado inglés, fue condenado a un año de prisión suspendida por conducción temeraria y posesión de óxido nitroso, además de otros dos meses de pena suspendida por no haber podido proporcionar una muestra de aliento.

La condena quedó suspendida durante 18 meses, por lo que el futbolista evitará ingresar a prisión si no reincide durante dicho período. Además, debe realizar 100 horas de trabajo comunitario y quedó inhabilitado para conducir durante dos años.

Sterling sufrió un accidente en su Lamborghini el pasado 28 de mayo y fue detenido luego de que varios testigos alertaron a la policía por su comportamiento al volante. El jugador fue encontrado en el asiento del acompañante con varios recipientes de óxido nitroso, sustancia conocida como "gas de la risa" cuya posesión está penalizada en Inglaterra desde 2023.

El delantero de 31 años, quien reconoció tener un problema con dicha sustancia, se declaró culpable de los tres cargos y se encuentra sin club desde su paso por Feyenoord durante la temporada pasada.