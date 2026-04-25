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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

[VIDEO] ¡Locura total! York City logró ascenso increíble en Inglaterra

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Rochdale celebró antes de tiempo, pero terminó rumbo al playoff.

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York City consiguió el ascenso al fútbol profesional inglés en uno de los cierres más insólitos de la temporada, luego de anotar el empate ante Rochdale con un gol en el minuto 103 en la última fecha de la National League, la Quinta división inglesa.

El duelo llegaba cargado de tensión, con York City como líder con 107 puntos y Rochdale al acecho con 105, en una definición directa por el único ascenso directo a League Two. En los descuentos, un cabezazo de Emmanuel Dieseruvwe desató la celebración local y una invasión de cancha, pero el partido se reanudó y todavía quedaba tiempo por jugar.

En la última acción, Josh Stones empujó la pelota en el área y, tras la revisión del árbitro en su reloj, el gol fue validado para desatar la fiesta visitante.

York City levantó el título de liga, mientras Rochdale quedó obligado a jugar el playoff, con el respaldo del técnico Stuart Maynard: "Espero que suban, es criminal que un equipo en esta liga pueda llegar a los 100 puntos y no subir".

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