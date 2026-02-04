Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

[VIDEO] Mascota de Wolverhampton protagonizó un lindo gesto con un joven hincha tras video viral

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El momento ocurrió en un duelo entre los Wolves y Bournemouth.

[VIDEO] Mascota de Wolverhampton protagonizó un lindo gesto con un joven hincha tras video viral
Un divertido momento ocurrido en la Premier League se viralizó rápidamente a nivel mundial. 

En el partido de Wolverhampton ante Newcastle, las cámaras de televisión captaron a un padre comiéndose el último nugget de su hijo en la tribuna, lo que provocó el llanto del niño.

Sin embargo, la historia tuvo final feliz dos fechas después, cuando los Wolves volvieron a jugar como local frente a Bournemouth. En la previa del encuentro, la mascota del club sorprendió al joven hincha con una caja de nuggets y una camiseta oficial del equipo.

El gesto fue acompañado por un mensaje en los parlantes del estadio: "Esperamos que los nuggets logren compensarte... y que el padre se mantenga lejos de ellos".

Mira acá el momento

