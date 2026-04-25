Xavi Simons encendió las alarmas en Países Bajos a semanas del Mundial

El atacante neerlandés Xavi Simons abandonó en camilla el partido entre Wolverhampton Wanderers y Tottenham Hotspur, luego de sufrir un choque con Hugo Bueno en una acción en la que se dañó la rodilla derecha.

El futbolista quedó tendido en la cancha con claros gestos de dolor, por lo que el encuentro estuvo detenido durante varios minutos mientras era atendido por las asistencias de Tottenham.

La situación generó preocupación de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará en cerca de un mes y medio, ya que Simons tenía un puesto asegurado en la selección de Países Bajos.