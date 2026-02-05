AS Roma dejó abierta la puerta para el regreso de Francesco Totti

El italiano Claudio Ranieri, exentrenador y actual consejero de los Friedkin, familia propietaria de AS Roma, aseguró este jueves que el club está abierto al regreso de Francesco Totti en un puesto dentro de la directiva y que ya hay contactos entre las partes para definir el rol concreto.

"Los Friedkin lo están pensando, espero que pueda ser útil, porque él es parte de Roma", declaró en una entrevista con Sky Sport Italia.

Totti, que pasó toda su carrera deportiva en el cuadro de "La Loba" desde 1992 hasta su retiro en 2017, fue parte de la directiva del club italiano hasta 2019 cuando James Pallotta era presidente.

Con la llegada de los hermanos Dan y Ryan Friedkin en agosto de 2020, Totti dejó de ser miembro de la dirigencia.