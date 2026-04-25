Con Loyola en el banco: Pisa quedó al borde del descenso en Italia

Felipe Loyola fue suplente este sábado en la derrota de Pisa por 1-0 ante Parma, resultado que dejó al equipo toscano al borde del descenso en la Serie A, a falta de lo que ocurra en el resto de la jornada.

El cuadro dirigido por Oscar Hiljemark necesitaba sumar al menos un punto para mantener viva su opción de permanencia, pero un gol del francés Nesta Elphege en el minuto 82 sentenció el triunfo local y complicó todavía más su situación.

Con este resultado, Pisa quedó colista con 18 puntos y podría consumar su descenso matemático a la Serie B si Lecce derrota a Hellas Verona, en un escenario que también compromete al equipo veronés en la pelea por la permanencia.