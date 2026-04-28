Dos investigados por red de prostitución en Italia niegan la implicación de futbolistas

Dos de los principales investigados por la Fiscalía de Milán en una presunta red de explotación y facilitación de prostitutas, que supuestamente ofrecía servicios a futbolistas, incluidos de la Serie A, rechazaron las acusaciones y negaron la implicación de jugadores de la liga italiana.

Dos de los cuatro implicados -en concreto una pareja vinculada a una agencia de eventos- defendieron ante la jueza de instrucción de Milán que su actividad se limitaba a la organización de servicios para locales de ocio y descartaron cualquier tipo de intermediación en la prostitución, según adelantaron este martes medios locales.

Los investigados, actualmente bajo arresto domiciliario y con las pesquisas en fase de instrucción judicial, negaron en sus declaraciones, que comenzaron esta semana, que existiera una red criminal y sostuvieron que se trataba de un modelo empresarial de eventos y hospitalidad.

Los otros dos implicados en la causa decidieron no declarar durante el interrogatorio ante la jueza de instrucción.

La investigación se centra en la empresa Ma.De. y en su supuesta gestión de reservados exclusivos en clubes de la vida nocturna milanesa, donde, según la hipótesis de la Fiscalía, se habría facilitado la presencia de mujeres jóvenes para clientes adinerados, entre ellos futbolistas.

La organización operaba bajo la apariencia de una agencia de eventos en el área metropolitana de Milán y ofrecía paquetes "todo incluido" por varios miles de euros, que incluían cenas en locales exclusivos, alojamiento en hoteles de alta gama y la compañía de mujeres.