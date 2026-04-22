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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga italiana

Escándalo en Italia: Prensa filtró nombres de 70 futbolistas implicados en red de escorts

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Exjugadores de AC Milan, Inter y Juventus encabezan una extensa lista.

Escándalo en Italia: Prensa filtró nombres de 70 futbolistas implicados en red de escorts
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Un escándalo de proporciones sacude a la Serie A tras filtrarse una investigación por explotación sexual en Milán, donde más de 70 futbolistas habrían participado como clientes en fiestas organizadas por una agencia de eventos.

Según La Gazzetta dello Sport, entre los nombres figuran Luca Pellegrini (27), Matteo Cancellieri y el mediocampista Samuele Ricci, este último compañero de Guillermo Maripán en Torino.

El volante granata y el resto de los involucrados aparecen en las interceptaciones de la fiscalía, aunque en calidad de clientes y no como imputados, por lo que no enfrentan cargos criminales.

La lista también salpica a estrellas que pasaron por la liga, como el exgoleador rossonero Olivier Giroud, el lateral marroquí Achraf Hakimi, el brasileño Arthur Melo y el ariete nigeriano Victor Osimhen. Incluso, el caso cruzó fronteras al incluir a Dean Huijsen, actual defensor de Real Madrid de 21 años y quien es mencionado pese a no haber sumado minutos en la Serie A.

La investigación, que ya dejó a cuatro responsables de la agencia bajo arresto domiciliario, detalla servicios de lujo en hoteles exclusivos y el uso de "gas de la risa" durante las veladas. 

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