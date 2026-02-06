Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga italiana

Felipe Loyola tuvo su primera titularidad en empate de Pisa ante Hellas Verona

Publicado:
Redacción Cooperativa

El chileno jugó 75 minutos en el duelo de los colistas de la Serie A.

El chileno Felipe Loyola tuvo su primera titularidad en Pisa SC, en el empate sin goles ante Hellas Verona en el Estadio "Marc'Antonio Bentegodi", en el duelo de colistas por la fecha 24 de la Serie A de Italia.

Loyola intentó mostrar su calidad en la cancha, pero no fue suficiente para su equipo, que está estancado en el penúltimo lugar de la tabla con 15 puntos, igualado con Hellas Verona, aunque con mejor diferencia de gol.

EL chileno fue reemplazado en el minuto 75, por Marius Marin, con el equipo prácticamente resignado a salvar el empate en condición de visita.

En la próxima fecha, Loyola tendrá un gran desafío, ya que Pisa recibirá a AC Milan; Hellas Verona, por su lado, chocará ante Parma.

En portada