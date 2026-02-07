Fin de semana de extremos: alerta por calor intenso en el centro y lluvias "muy violentas" en el norte

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) monitorea la coexistencia de dos fenómenos meteorológicos opuestos que este fin semana afectarán a gran parte del territorio chileno.

Mientras la zona centro-sur se prepara para enfrentar temperaturas que superarán los 34 grados, las regiones del extremo norte se encuentran bajo alerta por tormentas eléctricas y precipitaciones de carácter violento en la zona cordillerana.

Ante el inminente riesgo para la salud y la alta probabilidad de incendios forestales, las autoridades decretaron Alerta Amarilla para la Región Metropolitana. Se espera que los termómetros alcancen niveles críticos durante este fin de semana, afectando principalmente a los valles y la zona precordillerana.

Alicia Cebrián, directora nacional de Senapred, confirmó que los sistemas regionales ya han activado los cursos de acción necesarios para responder ante posibles emergencias.

"Nosotros desde acá vamos a monitorear ambas situaciones cada seis horas para poder mantener informada a la ciudadanía y a las autoridades", señaló la autoridad, que enfatizó que el despliegue preventivo cubre un amplio espectro geográfico, desde las tormentas eléctricas entre Arica y Parinacota y Antofagasta, hasta el calor intenso que se extenderá desde Atacama hasta el Maule.

Según los pronósticos, el centro de Santiago rondará los 34 grados, pero la situación será aún más extrema en las zonas rurales y periféricas. "En comunas del sector norte, como Tiltil, Colina, Lampa y Chicureo, podríamos llegar hasta los 36 grados", detalló el meteorólogo Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Frente a este escenario, Senapred reiteró el llamado al autocuidado, instando a la población a evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y a mantenerse hidratados. Asimismo, se recordó la prohibición de realizar quemas de desechos agrícolas o fogatas en zonas boscosas.

Precipitaciones destructivas

En el extremo norte, la situación es particularmente delicada. La DMC advirtió sobre la presencia de tormentas eléctricas acompañadas de chubascos intensos.

Aunque los montos de agua acumulada no parecen excesivos a primera vista, la forma en que caerán preocupa a los expertos debido a su potencial destructivo en terrenos áridos.

"Podrían caer hasta 12 milímetros; más que la cantidad, el monto no es tan elevado, pero sí podrían caer en unos pocos minutos. Es una precipitación muy violenta", advirtió Moncada.