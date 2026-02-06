Chile recibe a Serbia por el Grupo Mundial I de la Copa Davis

Chile recibe a Serbia en el Court Central "Anita Lizana" por el Grupo Mundial I de la Copa Davis, buscando dar un paso hacia los Qualifiers de las Finales 2026.

Sigue los resultados de los encuentros en Cooperativa.cl:

Viernes 6 de febrero:

Tomás Barrios (CHI) vs Dusan Lajovic (SRB). Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y sigue la transmisión de Cooperativa Deportes.

Alejandro Tabilo (CHI) vs. Ognjen Milic (SRB). Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y sigue la transmisión de Cooperativa Deportes.

Sábado 7 de febrero:

Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry (CHI) vs. Ivan Sabanov y Matej Sabanov (SRB). Revisa el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y sigue la transmisión de Cooperativa Deportes.