Felipe Loyola tuvo un amargo debut con la camiseta de Pisa en la Serie A

Una agridulce jornada vivió el seleccionado nacional Felipe Loyola, quien sufrió una dura caída en su estreno absoluto con Pisa, elenco que perdió por un claro 3-1 ante Sassuolo.

El chileno, quien llegó hace un semana al cuadro italiano, ingresó después del descanso y fue clave en el único descuento de su equipo, recuperando una pelota que terminó en el gol de Michel Aebischer (51').

Sin embargo, el aporte del mediocampista nacional fue insuficiente para contrarrestar el poder de fuego de la visita, que anotó a través de Domenico Berardi (25'), Antonio Caracciolo (autogol, 45+2') e Ismaël Koné (58').

Con este resultado, el conjunto negriazul se estancó en el último puesto de la Serie A con apenas 14 puntos, cuatro por debajo de la línea de la salvación.

El próximo viernes a ls 14:45 horas (17:45 GMT), Loyola y compañía afrontarán un partido de "seis puntos" frente al penúltimo de la tabla, Hellas Verona.