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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga italiana

Modric sufrió fractura de pómulo y será operado a semanas del Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El volante croata de AC Milan se lesionó en un choque con Manuel Locatelli.

Modric sufrió fractura de pómulo y será operado a semanas del Mundial
 EFE
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El centrocampista croata Luka Modric, jugador de AC Milan, sufrió una fractura en el pómulo izquierdo durante el partido ante Juventus en San Siro y deberá someterse a una intervención quirúrgica.

"Las pruebas instrumentales realizadas hoy han detectado una fractura en el pómulo izquierdo que requerirá intervención quirúrgica, prevista para las próximas horas", informó el club "rossonero" en un comunicado citado por medios locales.

Modric fue sustituido a los 79 minutos tras un choque cabeza contra cabeza con el italiano Manuel Locatelli.

La lesión generó preocupación en Croacia, ya que se produjo a un mes y medio del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Para Modric, Balón de Oro en 2018, sería su quinta Copa del Mundo tras Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

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