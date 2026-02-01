Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga mexicana

DT de América jugó al misterio con el futuro de Dávila tras golazo ante Necaxa

El delantero ha estado en la órbita de Colo Colo tras la partida de Lucas Cepeda a España.

El delantero nacional Víctor Dávila se lució este sábado con un gol de gran factura en la victoria por 2-0 de América sobre Necaxa por la cuarta fecha del torneo de Clausura en México.

El atacante, quien en su momento fue uno de los llamados a salir de las águilas para liberara un cupo de extranjero, recibió un pase de Brian Rodríguez dentro del área y sin pensárselo dos veces, remató de zurda para establecer el resultado definitivo a en el minuto 39.

Pese a esta conquista, el director técnico del cuadro azulcrema, André Jardine, jugó al misterio con la continuidad del chileno que en los últimos días ha sido vinculado a Colo Colo.

"Víctor y (José Raúl) Zúñiga son jugadores que siempre tienen mínimo un acercamiento o propuesta, hasta que se cierre es difícil decir que se quedan todo", comentó el entrenador brasileño.

En la misma línea, el DT admitió que "el futbol es un negocio, lo que toca es estar preparados para que con cada salida consigamos reemplazar cualquier pérdida. Porque es importante tener un elenco fuerte, no creo que haya muchas salidas porque tenemos la necesidad de tener un elenco fuerte".

