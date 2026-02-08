Esteban González dejó atrás el mal inicio y festejó su primer triunfo con Querétaro

El entrenador nacional Esteban González festejó anoche la obtención de su primera victoria al mando de Querétaro, cuadro al cual llegó a inicios de año tras haberse consagrado campeón con Coquimbo Unido en la Liga de Primera.

Los Gallos Blancos se impusieron por un cómodo 2-0 a Club León, que tuvo a Rodrigo Echeverría en cancha todo el partido, en el estadio Corregidora.

La celebración local fue gracias a un doblete de Jhojan Julio (21' y 56'), resultado que le permitió al conjunto albiazul llegar a cinco puntos y alejarse de la parte baja de la tabla en el torneo de Clausura de México.

Tras el compromiso, el "Chino" dijo en conferencia de prensa que estaba contento "por el triunfo obviamente y por los jugadores, por el esfuerzo que han colocado desde que llegamos nosotros, la disposición al trabajo".

"Me parece que muchas veces analizar un partido con el resultado cambia mucho cuando ese resultado no llega según lo que nosotros habíamos trabajado. Entonces lo primero es destacar el esfuerzo de ellos, la actitud, las ganas y el tener siempre una actitud ganadora", complementó.

Asimismo, el adiestrador chileno indicó que "esa fue la clave para que fuera un gran partido destacando claramente el arco en cero. Fue un tremendo esfuerzo físico de los jugadores".

El próximo sábado 14 de febrero, Querétaro enfrentará a Atlético San Luis buscando una nueva victoria para seguir trepando lugares en la tabla de ubicaciones.