Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga mexicana

[VIDEO] Víctor Dávila anotó un golazo para América ante Nexaca en la Liga MX

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero chileno remató con un zurdazo para el segundo de las Águilas.

El delantero chileno Víctor Dávila anotó un golazo este sábado para el 2-0 parcial de América sobre Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la cuarta fecha del Torneo de Clausura de la Liga MX.

Revisa el gol de Dávila: 

En portada