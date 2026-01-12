Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga Saudí

Cristiano marcó un insuficiente gol 959 e insinuó robo en derrota de Al Nassr

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo de “CR7” cayó ante el invicto puntero; Al Hilal.

Cristiano marcó un insuficiente gol 959 e insinuó robo en derrota de Al Nassr
Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en la liga saudí, con un nuevo gol en busca de las 1.000 conquistas, pero que no le bastó a un Al Nassr que sufrió la remontada del líder Al Hilal por 3-1.

El astro portugués abrió el marcador al minuto 42, apareciendo desde atrás para conectar de frente al arco tras la asistencia de Kingsley Coman y llegar a las 959 dianas en su carrera.

Sin embargo, Al Hilal reaccionó en la segunda parte y lo dio vuelta con dos penales incluidos, marcados por Salem Al-Dasari (57') y Rúben Neves (90+2'), y una anotación Mohamed Kanno (81').

Además Al Nassr sufrió la expulsión de Naaf Al-Aquidi a los 60'. Ronaldo salió reemplazado a los 83' y desde la banca miró a la cámara para hacer un manotazo para deslizar que hubo un "robo" arbitral.

Respecto a la tabla, Al Hilal sigue invicto tras 14 partidos y llegó a 38 puntos, sacándole siete unidades a Al Nassr.

