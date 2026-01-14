Dueño de Al Ittihad ofreció cheque en blanco a Lionel Messi para jugar en la liga saudí

El presidente de Al Ittihad, Anmar Al Haili, sorprendió al revelar que ofreció un cheque en blanco a Lionel Messi, delantero de Inter Miami y campeón del mundo con Argentina, con tal de poder ficharlo y pueda jugar en la liga de Arabia Saudita.

"Si Messi quiere firmar en Al Ittihad, le daré un cheque en blanco donde podrá firmar la cantidad que quiera, con un contrato por la duración que elija, incluso vitalicio", declaró Al Haili, según consignó el medio BeInSports.

En la misma línea, el empresario árabe sostuvo que "tener a Messi aquí en Arabia Saudita, vistiendo la camiseta de Al Ittihad, no significa nada para mí en lo económico".

"Celebraríamos la liga antes que empezara, porque tendría al mejor jugador de la historia", comentó.

Finalmente, el timonel de Al Ittihad recordó que ya intentó contratar a Messi en 2023, cuando terminó su vínculo con PSG.

"Le ofrecí 1.400 millones de euros y un salario de 88 millones de euros anuales, pero rechazó la oferta sin siquiera escucharla, porque su familia prefería ir a Estados Unidos. Lo respeto, pero la puerta de Al Ittihad siempre estará abierta cuando él quiera venir", sentenció.