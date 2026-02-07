Igor Lichnovsky debutó en el colista de la Superliga turca con un triunfo

El defensa nacional Igor Lichnovsky debutó este sábado como titular con Fatih Karagümrük en la victoria por 1-0 sobre Antalyaspor, en un encuentro válido por la vigésimo primera fecha de la Superliga de Turquía.

El chileno fue oficializado en el conjunto turco este jueves proveniente de América de México, pero eso no fue impedimento para ser de la partida y jugar los 90 minutos.

La escuadra rojinegra consiguió el único gol de la jornada gracias a Serginho, quien en el amanecer de la contienda y tras un veloz contragolpe, apareció por el segundo poste para empujar el balón a los 5'.

De esta manera, el nuevo elenco del zaguero formado en Universidad de Chile se mantuvo como colista exclusivo con doce puntos, seis unidades por debajo de la línea de la salvación.

Este lunes 16 de febrero a las 14:00 horas (17:00 GMT), Fatih Karagümrük SK visitará a Kasimpasa por la fecha 22 del certamen.