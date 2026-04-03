Ministra Steinert visitó a joven baleada el Día del Joven Combatiente

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, junto al alcalde de San Bernardo, Christopher White, visitaron a la mujer de 26 años que resultó baleada en medio de incidentes registrados en el marco del Día del Joven Combatiente en esa comuna.

Las autoridades llegaron hasta el Hospital El Pino este viernes para conocer el estado de salud de la víctima, quien resultó gravemente herida por un impacto balístico.

Fue durante la madrugada del 30 de marzo, cuando la víctima caminaba junto a un amigo tras salir del Metro, en la intersección de Padre Hurtado con Lo Barro, donde un grupo de manifestantes realizó disparos hacia Carabineros, alcanzando a la víctima en el abdomen.

El alcalde White precisó que, tras ingresar al recinto asistencial en riesgo vital, su estado evolucionó a grave y ha mostrado avances, aunque con consecuencias que podrían ser permanentes.

El jefe comunal valoró el "gesto humano" de la ministra al visitar a los familiares de la mujer y expresó su preocupación por la forma en que este tipo de hechos suelen abordarse en sectores periféricos: "Se normaliza, se naturaliza (...) Como ocurre en una comuna periférica de la zona sur, estas cosas tienden a ocultarse", apuntando a que la presencia de Steinert "da una señal de que las cosas que pasan aquí también son importantes".

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de avanzar en la investigación, puesto que ello "hace que las cosas se empiecen a mover, como por ejemplo que la Fiscalía, Carabineros, la Municipalidad y todos los órganos del Estado, que somos uno solo, trabajemos en un solo propósito".

Con todo, White manifestó que el caso debe mantenerse como prioridad: "No es que la carpeta siga escondida abajo porque ocurrió en el Chile B, sino que esa carpeta esté en primera línea y que esté buscando a los responsables", esperando que en los próximos días tengan noticias sobre los responsables