Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga turca

[VIDEO] Mala suerte en martes 13: Icardi falló dos veces el mismo penal en Turquía

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero argentino tuvo una insólita situación en el triunfo de Galatasaray.

El delantero argentino Mauro Icardi falló dos veces seguidas un mismo penal con Galatasaray, en un partido correspondiente a la Copa de Turquía, frente a Fethiyespor, equipo de la Segunda División.

Icardi desaprovechó en primera instancia la oportunidad de marcar a través de los doce pasos, trás su lanzamiento, que fue parado por el arquero rival. Sin embargo, después de una revisión del VAR, el arbitró indicó que se repitiera el cobro por adelantamiento del portero.

El atacante volvió a rematar al mismo al palo y nuevamente su disparo fue detenido por el guardameta contrario.

Para suerte del atacante, Galatasaray venció 2-1 a Fethiyespor por el grupo A de la competición turca.

 

