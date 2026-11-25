Un emotivo homenaje realizaron excombatientes argentinos del conflicto de 1982 al trasladar hasta el cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas, una réplica firmada de la camiseta que Lionel Messi usó frente a Inglaterra en la semifinal del último Mundial, además de una bandera similar a la que mostraron Giovani Lo Celso y sus compañeros tras aquel encuentro con la frase "Las Malvinas son Argentinas".

La iniciativa fue organizada por el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, que difundió en redes sociales un registro protagonizado por ocho exsoldados en el lugar donde yacen los restos de 237 soldados argentinos fallecidos durante la guerra.

En conversación con el medio trasandino Olé, el excombatiente Hugo Robert detalló que obtuvieron la prenda gracias al preparador físico de la selección argentina, Luis Martín, quien mantiene un cercano vínculo con la entidad desde Catar 2022 y les obsequió la camiseta luego de hacer llegar a los jugadores una carta escrita por el veterano Luis Aparicio para el Mundial 2026.

Al ser consultado sobre si la casaquilla permaneció en el cementerio, Robert prefirió guardar reserva y resaltó el significado del viaje que reunió a 20 personas, entre exsoldados, familiares y cercanos: "Es un secreto que vamos a mantener porque es una promesa que hizo el grupo. Fuimos 20 en las Islas. Fue un honor llevar la camiseta de Leo y ofrendárselas a nuestros compañeros caídos".

"Fue un muy buen homenaje a los únicos héroes de la Guerra que son los compañeros caídos. La camiseta de Lío es muy simbólica y la bandera es una réplica de las que los muchachos de la tribuna llevaron hasta la cancha y se la tiraron a los jugadores", concluyó.