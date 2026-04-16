Lionel Messi compró el club español UE Cornellá

Lionel Messi, figura de Inter Miami y campeón del mundo con Argentina, compró UE Cornellà, elenco que actualmente compite en la quinta división de España y que se encuentra en plena lucha por el ascenso.

La propia institución confirmó la operación a través de un comunicado en el que destacó la estrecha relación del rosarino con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y del talento local en Cataluña.

"La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo", señaló UE Cornellà en el escrito oficial.

Cornellà, fundado en 1951, destaca por su trabajo de cantera y por haber tenido en sus filas a futbolistas que alcanzaron la élite, como David Raya, Jordi Alba, Gerard Martín, Keita Baldé, Ilie Sánchez, Aitor Ruibal y Javi Puado. En esa línea, el comunicado subrayó que Messi comparte ese compromiso con el fútbol formativo, como ya lo mostró con proyectos como la Messi Cup, certamen que celebró su primera edición en diciembre pasado en Miami.

En lo estrictamente deportivo, UE Cornellà ocupa actualmente la tercera posición del Grupo V de la Tercera RFEF, a cinco puntos de Manresa y del ascenso directo. Si termina la temporada entre el segundo y el quinto puesto, disputará las eliminatorias para subir a la Segunda RFEF.