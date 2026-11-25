Un complejo momento personal atraviesa el delantero de Magallanes, Vicente Cabezas, de 20 años, tras el asesinato de su padre ocurrido durante la madrugada del sábado 21 de noviembre en el Barrio Yungay, en Santiago.

Según los antecedentes preliminares, la víctima, de 39 años, era conocida entre seguidores de Colo Colo como "Seba Orates" y formaba parte de un piño de la "Garra Blanca".

El ataque se produjo en las cercanías de una cancha de fútbol, lugar hasta donde llegó un individuo en bicicleta y le disparó en reiteradas oportunidades.

Luego de conocerse el hecho, el joven futbolista utilizó sus redes sociales para expresar su pesar y despedir a su padre con unas sentidas palabras: "Cuídame desde donde estés, te amo con el alma y sé que siempre me acompañarás en todo".